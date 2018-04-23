Прокурор запросил пожизненный срок для владельца подлодки Nautilus
- Подлодка Nautilus
- globallookpress.com
- © Theresa Münch/dpa
Как сообщает The Guardian, по словам прокурора, обвиняемый менял свои показания так много раз, что его авторитет «не просто низок, а отсутствует».
Мадсен и Уолл вышли вдвоём на подводной лодке в море недалеко от Копенгагена 10 августа 2017 года. Позднее на субмарине, якобы терпевшей бедствие, был обнаружен только сам изобретатель.
Некоторое время спустя в море были найдены части обезглавленного тела журналистки.
В январе Мадсену были предъявлены обвинения в её убийстве.
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