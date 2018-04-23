Прокурор запросил пожизненный срок для владельца подлодки Nautilus

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Прокурор запросил пожизненный срок для владельца подводной лодки Nautilus, датского изобретателя Петера Мадсена, который обвиняется в убийстве шведской журналистки Ким Уолл и расчленении её тела.
Прокурор запросил пожизненный срок для владельца подлодки Nautilus
  • Подлодка Nautilus
  • globallookpress.com
  • © Theresa Münch/dpa

Как сообщает The Guardian, по словам прокурора, обвиняемый менял свои показания так много раз, что его авторитет «не просто низок, а отсутствует».

Мадсен и Уолл вышли вдвоём на подводной лодке в море недалеко от Копенгагена 10 августа 2017 года. Позднее на субмарине, якобы терпевшей бедствие, был обнаружен только сам изобретатель.

Некоторое время спустя в море были найдены части обезглавленного тела журналистки.

В январе Мадсену были предъявлены обвинения в её убийстве.

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