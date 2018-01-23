В прокуратуре Копенгагена раскрыли подробности убийства шведской журналистки Ким Уолл

Прокуратура Копенгагена обнародовала детали гибели шведской журналистки Ким Уолл, в убийстве которой подозревается владелец частной подводной лодки Nautilus Петер Мадсен.

Как сообщает шведский телеканал SVT со ссылкой на прокурора, Мадсен планировал преступление заранее, поскольку на борт своей подлодки он взял нож, пилу, шуруповёрт и металлические предметы.

Кроме того, в обнародованных материалах дела отмечается, что Мадсен связал журналистку и пытал её.

Ранее сообщалось, что владельцу подлодки Nautilus Петеру Мадсену предъявлены обвинения в убийстве шведской журналистки.

Мадсен и Уолл вышли вдвоём на подводной лодке 10 августа. Позднее на субмарине, терпящей бедствие около Копенгагена, был обнаружен только сам Мадсен.

Также в море были найдены части обезглавленного тела Ким Уолл.

В октябре 2017 года Мадсен сознался в расчленении тела журналистки, однако отрицал, что убил её.