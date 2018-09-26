Правозащитникам из России пытались запретить произносить слово «Крым» в ООН
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александра Молохова.
Тексты докладов были представлены сотрудникам секретариата заранее, и кто-то, как утверждает Молохов, пытался их править.
В связи с произошедшим российская сторона и секретариат Совета по правам человека ООН вступили в переписку.
«В ней говорилось о том, что мы не имеем права в своём докладе вообще употреблять слово «Крым». Только Автономная Республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота», — объяснил он.
Впоследствии вопрос был урегулирован, однако Молохов, по его словам, до последнего момента не знал, дадут ли ему и его коллегам слово.
Ранее Молохов заявил, что доклад о блокаде полуострова украинскими властями вызвал шок у участников 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.
В свою очередь, его коллега Сергей Пинчук сообщил, что получил угрозы от члена украинской делегации.