Правозащитник рассказал о шоке в ООН от доклада по блокаде Крыма
Об этом сообщает РИА Новости.
«Для многих это был шок. Неправомерные действия украинских властей в 2014-2017 годах стали фактором, способствовавшим развитию гуманитарного кризиса в Крыму, и привели к массовым нарушениям прав человека в регионе», — сказал он.
По словам Молохова, он во время своей речи подробно описал устроенные Украиной блокады водоснабжения и энергоснабжения жителей полуостровы. Вместе с этим он рассказал о продовольственной, товарной и транспортной блокаде, которую устроили киевские власти.
Отдельно он добавил в ходе выступления, что не только украинские ограничения нарушают права крымчан, но и западные, так как они, в частности, лишают их свободы передвижения.
Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что 30 сентября с ознакомительным пятидневным визитом в Крым приедет норвежская делегация.