Правозащитник рассказал о шоке в ООН от доклада по блокаде Крыма

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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов заявил, что доклад о блокаде полуострова украинскими властями вызвал шок у участников 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Для многих это был шок. Неправомерные действия украинских властей в 2014-2017 годах стали фактором, способствовавшим развитию гуманитарного кризиса в Крыму, и привели к массовым нарушениям прав человека в регионе», — сказал он.

По словам Молохова, он во время своей речи подробно описал устроенные Украиной блокады водоснабжения и энергоснабжения жителей полуостровы. Вместе с этим он рассказал о продовольственной, товарной и транспортной блокаде, которую устроили киевские власти.

Отдельно он добавил в ходе выступления, что не только украинские ограничения нарушают права крымчан, но и западные, так как они, в частности, лишают их свободы передвижения.

Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что 30 сентября с ознакомительным пятидневным визитом в Крым приедет норвежская делегация.

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