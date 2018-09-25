Норвежская делегация посетит Крым с ознакомительным визитом

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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что 30 сентября с ознакомительным пятидневным визитом в Крым приедет норвежская делегация, передаёт РИА Новости.
Норвежская делегация посетит Крым с ознакомительным визитом
  • РИА Новости

«В Норвегии достаточно жёсткая информационная блокада, поэтому у норвежцев вызывает интерес, как и чем живёт Крым, что здесь происходит. Люди хотят приехать и посмотреть, как развивается Крым», — пояснил Гемпель.

В состав делегации войдут десять человек. Глава общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер возглавит группу.

В ходе поездки норвежские дипломаты посетят регионы полуострова и встретятся с крымскими депутатами, общественными активистами, журналистами и студентами.

Ранее Крым с трёхдневным визитом посетила делегация из Соединённых Штатов.

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