Норвежская делегация посетит Крым с ознакомительным визитом
- РИА Новости
«В Норвегии достаточно жёсткая информационная блокада, поэтому у норвежцев вызывает интерес, как и чем живёт Крым, что здесь происходит. Люди хотят приехать и посмотреть, как развивается Крым», — пояснил Гемпель.
В состав делегации войдут десять человек. Глава общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер возглавит группу.
В ходе поездки норвежские дипломаты посетят регионы полуострова и встретятся с крымскими депутатами, общественными активистами, журналистами и студентами.
Ранее Крым с трёхдневным визитом посетила делегация из Соединённых Штатов.