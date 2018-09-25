Представитель Крыма заявил о полученной в СПЧ ООН угрозе от украинского делегата
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александра Молохова.
Отмечается, что Молохов выступил на площадке ООН с докладом о санкциях в отношении Крыма со стороны США, ЕС и Украины. Второй правозащитник, Сергей Пинчук, заявил о происходящем на Украине ущемлении прав крымских татар и призвал ООН оказать давление на Киев.
По словам Молохова, представители Украины не были готовы к выступлениям российских правозащитников.
«Единственный нехороший момент случился уже после заседания. Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчука угрозу, сказав, что они его «достанут», после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем», — заявил Молохов.
Ранее сообщалось, что Украина подготовила новые санкции в отношении России из-за строительства Крымского моста.