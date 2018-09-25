Представитель Крыма заявил о полученной в СПЧ ООН угрозе от украинского делегата

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Российский правозащитник Сергей Пинчук, представляющий интересы Крыма на площадке 39-й сессии Совета по правам человека ООН, получил угрозы от члена украинской делегации.
Представитель Крыма заявил о полученной в СПЧ ООН угрозе от украинского делегата
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александра Молохова.

Отмечается, что Молохов выступил на площадке ООН с докладом о санкциях в отношении Крыма со стороны США, ЕС и Украины. Второй правозащитник, Сергей Пинчук, заявил о происходящем на Украине ущемлении прав крымских татар и призвал ООН оказать давление на Киев. 

По словам Молохова, представители Украины не были готовы к выступлениям российских правозащитников.

«Единственный нехороший момент случился уже после заседания. Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчука угрозу, сказав, что они его «достанут», после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем», — заявил Молохов.

Ранее сообщалось, что Украина подготовила новые санкции в отношении России из-за строительства Крымского моста.

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