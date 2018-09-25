Эксперт прокомментировал слова Трампа о деэскалации военного конфликта в Сирии
- Reuters
«На 73-й Генеральной ассамблее ООН Дональд Трамп в очередной раз воспользовался возможностью заняться самопиаром, превознося плоды собственной работы на посту президента США. Его выступление содержало как угрозы, в частности, в адрес Ирана, которому он пригрозил новыми санкциями за помощь сирийскому правительству, так и славословия. Например, в адрес дружественных США государств Персидского залива за помощь в борьбе против ИГИЛ*», — считает Грациани.
По словам эксперта, Трамп продолжает строить свои публичные выступления исходя из политики «односторонних мер и торговых войн».
«Американский президент обвинил государства, которые, по его мнению, злоупотребляют принципами свободного рынка в торговле с США. По большому счёту, Трамп снова озвучил политику своей администрации, приведя новые доводы в поддержку односторонних мер и торговых войн, характерных для его правления», — сказал он.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США отреагируют, если «будет использовано химическое оружие режимом Асада».
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.