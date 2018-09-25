Эксперт прокомментировал слова Трампа о деэскалации военного конфликта в Сирии

Председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани прокомментировал в разговоре с RT слова президента США Дональда Трампа, который в ходе заседания 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что общей целью в Сирии является деэскалация военного конфликта.

«На 73-й Генеральной ассамблее ООН Дональд Трамп в очередной раз воспользовался возможностью заняться самопиаром, превознося плоды собственной работы на посту президента США. Его выступление содержало как угрозы, в частности, в адрес Ирана, которому он пригрозил новыми санкциями за помощь сирийскому правительству, так и славословия. Например, в адрес дружественных США государств Персидского залива за помощь в борьбе против ИГИЛ*», — считает Грациани.

По словам эксперта, Трамп продолжает строить свои публичные выступления исходя из политики «односторонних мер и торговых войн».

«Американский президент обвинил государства, которые, по его мнению, злоупотребляют принципами свободного рынка в торговле с США. По большому счёту, Трамп снова озвучил политику своей администрации, приведя новые доводы в поддержку односторонних мер и торговых войн, характерных для его правления», — сказал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США отреагируют, если «будет использовано химическое оружие режимом Асада».

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.