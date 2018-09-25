Захарова прокомментировала выступление Трампа на Генассамблее ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление президента США Дональда Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как написала Захарова в своём Facebook, в выступлении Трампа «прошли красной нитью две темы» — необходимость защиты собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов. Она подчеркнула, что «это касалось не только США, но и всех стран мира».

«Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала», — заявила Захарова.

Ранее Трамп заявил, что Германия станет полностью зависима от России в сфере энергетики, если не изменит свой курс.