Песков: поставки С-300 в Сирию не направлены против третьих стран
- @mod_russia
«Эти поставки — они не направлены против каких-то третьих стран. Они будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности наших военных», — сказал он журналистам.
При этом Песков не стал комментировать условия поставки комплекса.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что передача С-300 Сирии «увеличит риски» в регионе.