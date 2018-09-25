Песков: поставки С-300 в Сирию не направлены против третьих стран

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Поставки зенитного ракетного комплекса С-300 в Сирию будут осуществляться для безопасности российских военнослужащих, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: поставки С-300 в Сирию не направлены против третьих стран
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«Эти поставки — они не направлены против каких-то третьих стран. Они будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности наших военных», — сказал он журналистам.

При этом Песков не стал комментировать условия поставки комплекса.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что передача С-300 Сирии «увеличит риски» в регионе.

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