Трамп заявил об огромном прогрессе в денуклеаризации Северной Кореи
- Reuters
«Мы также говорили о Северной Корее, где мы достигли огромного прогресса. Лидер (КНДР. — RT) Ким был очень открытым», — сказал он.
По его словам, удалось добиться многого, а в течение следующих нескольких дней обсуждение темы КНДР будет продолжено.
Ранее в Госдепартаменте отметили, что Трамп не намерен ослаблять давление на КНДР.
19 сентября Трамп заявил, что до того, как он возглавил США, существовала угроза войны с Северной Кореей, а теперь в отношениях с КНДР достигнут «огромный прогресс».
Также эксперт Константин Асмолов прокомментировал НСН встречу Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ином.