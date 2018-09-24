Трамп заявил об огромном прогрессе в денуклеаризации Северной Кореи

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином заявил, что в деле денуклеаризации КНДР достигнут огромный прогресс.

«Мы также говорили о Северной Корее, где мы достигли огромного прогресса. Лидер (КНДР. — RT) Ким был очень открытым», — сказал он.

По его словам, удалось добиться многого, а в течение следующих нескольких дней обсуждение темы КНДР будет продолжено.

Ранее в Госдепартаменте отметили, что Трамп не намерен ослаблять давление на КНДР.

19 сентября Трамп заявил, что до того, как он возглавил США, существовала угроза войны с Северной Кореей, а теперь в отношениях с КНДР достигнут «огромный прогресс».

Также эксперт Константин Асмолов прокомментировал НСН встречу Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ином.