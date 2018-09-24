Трамп заявил об огромном прогрессе в денуклеаризации Северной Кореи

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Американский лидер Дональд Трамп на встрече с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином заявил, что в деле денуклеаризации КНДР достигнут огромный прогресс.
Трамп заявил об огромном прогрессе в денуклеаризации Северной Кореи
  • Reuters

«Мы также говорили о Северной Корее, где мы достигли огромного прогресса. Лидер (КНДР. — RT) Ким был очень открытым», — сказал он.

По его словам, удалось добиться многого, а в течение следующих нескольких дней обсуждение темы КНДР будет продолжено.

Ранее в Госдепартаменте отметили, что Трамп не намерен ослаблять давление на КНДР

19 сентября Трамп заявил, что до того, как он возглавил США, существовала угроза войны с Северной Кореей, а теперь в отношениях с КНДР достигнут «огромный прогресс».

Также эксперт Константин Асмолов прокомментировал НСН встречу Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ином.

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