Сенцов стал почётным гражданином Парижа

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Городской совет Парижа объявил осуждённого в России за терроризм Олега Сенцова почётным гражданином города, сообщила мэр Парижа Анн Идальго.
Сенцов стал почётным гражданином Парижа
  • РИА Новости

«Олег Сенцов теперь почётный гражданин Парижа», — написала она в Twitter.

По её словам, «уже много месяцев его портрет вывешен перед зданием мэрии».

Она предложила, чтобы «Париж, столица прав человека, присудил почётное гражданство Олегу Сенцову».

Ранее Верховная рада выдвинула кандидатуру Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. 

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

В мае 2018 года он объявил голодовку.

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