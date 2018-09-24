Сенцов стал почётным гражданином Парижа

Городской совет Парижа объявил осуждённого в России за терроризм Олега Сенцова почётным гражданином города, сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

«Олег Сенцов теперь почётный гражданин Парижа», — написала она в Twitter.

По её словам, «уже много месяцев его портрет вывешен перед зданием мэрии».

Le portrait d'Oleg #Sentsov est affiché sur la façade de la @mairie10paris en solidarité avec le cinéaste, en grève de la faim, emprisonné en Russie. Aujourd'hui, au #ConseildeParis nous le faisons citoyen d'honneur de @paris. pic.twitter.com/288CceJayV — Alexandra Cordebard (@ACORDEBARD) 24 сентября 2018 г.

Она предложила, чтобы «Париж, столица прав человека, присудил почётное гражданство Олегу Сенцову».

Ранее Верховная рада выдвинула кандидатуру Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

В мае 2018 года он объявил голодовку.