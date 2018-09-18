Верховная рада выдвинула кандидатуру Сенцова на соискание Нобелевской премии мира

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Верховная рада одобрила текст заявления к норвежскому Нобелевскому комитету по поводу выдвижения кандидатуры Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира.
Верховная рада выдвинула кандидатуру Сенцова на соискание Нобелевской премии мира
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «112 Украина», «за» проголосовали 245 народных депутатов.

«Верховная рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира», — говорится в заявлении парламента.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку.

3 сентября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что угрозы для жизни Сенцова нет, — он не принимает пищу, но получает питательные смеси.

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