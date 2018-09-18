Верховная рада выдвинула кандидатуру Сенцова на соискание Нобелевской премии мира

Верховная рада одобрила текст заявления к норвежскому Нобелевскому комитету по поводу выдвижения кандидатуры Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

Как сообщает телеканал «112 Украина», «за» проголосовали 245 народных депутатов.

«Верховная рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира», — говорится в заявлении парламента.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку.

3 сентября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что угрозы для жизни Сенцова нет, — он не принимает пищу, но получает питательные смеси.