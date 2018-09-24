Захарова рассказала об общении с западными коллегами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, как происходит общение в условиях, когда русские дипломаты стремятся говорить на языке фактов, а западные коллеги — на языке постправды, отметила, что «здесь вот так упрощать нельзя».

«Нет одной стороны, которая является тёмной, и нет другой, которая является светлой. Это упрощение — совершенно неверный, ложный посыл. И кстати, во многом именно так рассуждают на Западе. Вспомните их так называемые находки в виде терминов, например «ось зла». Потом были выражения в духе «не на той стороне истории», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, противопоставить этому российская сторона может более эффективную, качественную информационную работу.

Ранее Захарова сказала, что в западных странах выдвигаются претензии к международному агентству и радио Sputnik по причине его высокой эффективности.