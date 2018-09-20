Захарова: западные страны предъявляют претензии к Sputnik из-за его эффективности

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в западных странах выдвигаются претензии к международному агентству и радио Sputnik по причине его высокой эффективности.
Захарова: западные страны предъявляют претензии к Sputnik из-за его эффективности
  • РИА Новости

Как заявила Захарова на форуме Baltic Weekend, радиовещательная компания «Голос России», которая была предшественницей Sputnik, не подвергалась таким нападкам. 

«Что же изменилось? Количество языков? У «Голоса России» их было даже больше. Цели и задачи? Они остались теми же. История? Да нет. Просто Sputnik стал эффективным. Своей информацией вы находите оптимальный путь к той аудитории, которая вам важна», — сказала она.

По словам Захаровой, основные претензии в адрес Sputnik, о которых она слышит от зарубежных коллег, прежде всего французских, касаются «распространения дезинформации».

«В ответ я говорю: «Подготовьте подборку примеров такой дезинформации». Так вот, за всё это время нам не прислали ни одной новости Sputnik, которая могла бы быть приравнена к дезинформации», — отметила она.

Ранее Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на публикацию во Франции доклада, в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.

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