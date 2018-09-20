Захарова: западные страны предъявляют претензии к Sputnik из-за его эффективности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в западных странах выдвигаются претензии к международному агентству и радио Sputnik по причине его высокой эффективности.

Как заявила Захарова на форуме Baltic Weekend, радиовещательная компания «Голос России», которая была предшественницей Sputnik, не подвергалась таким нападкам.

«Что же изменилось? Количество языков? У «Голоса России» их было даже больше. Цели и задачи? Они остались теми же. История? Да нет. Просто Sputnik стал эффективным. Своей информацией вы находите оптимальный путь к той аудитории, которая вам важна», — сказала она.

По словам Захаровой, основные претензии в адрес Sputnik, о которых она слышит от зарубежных коллег, прежде всего французских, касаются «распространения дезинформации».

«В ответ я говорю: «Подготовьте подборку примеров такой дезинформации». Так вот, за всё это время нам не прислали ни одной новости Sputnik, которая могла бы быть приравнена к дезинформации», — отметила она.

Ранее Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на публикацию во Франции доклада, в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.