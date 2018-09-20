Захарова: западные страны предъявляют претензии к Sputnik из-за его эффективности
- РИА Новости
Как заявила Захарова на форуме Baltic Weekend, радиовещательная компания «Голос России», которая была предшественницей Sputnik, не подвергалась таким нападкам.
«Что же изменилось? Количество языков? У «Голоса России» их было даже больше. Цели и задачи? Они остались теми же. История? Да нет. Просто Sputnik стал эффективным. Своей информацией вы находите оптимальный путь к той аудитории, которая вам важна», — сказала она.
По словам Захаровой, основные претензии в адрес Sputnik, о которых она слышит от зарубежных коллег, прежде всего французских, касаются «распространения дезинформации».
«В ответ я говорю: «Подготовьте подборку примеров такой дезинформации». Так вот, за всё это время нам не прислали ни одной новости Sputnik, которая могла бы быть приравнена к дезинформации», — отметила она.
Ранее Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на публикацию во Франции доклада, в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.