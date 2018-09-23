В Минобороны предостерегли от неверной интерпретации брифинга по крушению Ил-20

В Министерстве обороны предостерегли от неверной интерпретации материалов брифинга по ситуации с крушением российского самолёта Ил-20 над акваторией Средиземного моря.

Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Представленная на брифинге поминутная хронология катастрофы Ил-20 и действий израильской авиации 17 сентября основаны на данных объективного контроля воздушной обстановки с различных радиолокационных средств в Сирии», — уточнил он.

По словам Конашенкова, при подготовке к брифингу были учтены материалы, предоставленные израильской стороной.

«У Минобороны России имеются и другие неопровержимые данные о трагедии 17 сентября, подтверждающие представленные материалы брифинга», — добавил он.

Ранее Минобороны представило данные, которые доказывают вину ВВС Израиля в катастрофе российского самолёта-разведчика Ил-20 в небе над Сирией 17 сентября.

Российское оборонное ведомство сообщило, что израильтяне использовали российский самолёт в качестве прикрытия от огня сирийских средств ПВО.