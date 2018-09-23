Армия Израиля отреагировала на доклад Минобороны России по крушению Ил-20

В армии Израиля заявили, что ВВС страны не прятались за самолётом Ил-20 ВКС России во время операции в Сирии, а также своевременно предупредили о ней российских военных.

«Деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время (как он используется последние два с половиной года). ВВС Израиля не прятались ни за каким самолётом», — говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

Также в пресс-релизе отмечается, что безопасность российских военных принимается во внимание при утверждении любой операции Израиля на территории Сирии.

«Безопасность и благополучие российских военных, которые действуют в Сирии, — это центральный компонент при утверждении любой операции командованием Армии обороны Израиля и руководством страны», — отмечают авторы.

Отмечается, что «армия обороны Израиля продолжит принимать для достижения этой цели все необходимые меры, как это было до сего дня».

Ранее Минобороны представило данные, которые доказывают вину ВВС Израиля в катастрофе российского самолёта-разведчика Ил-20 в небе над Сирией 17 сентября. Российское военное ведомство сообщило, что израильтяне использовали российский самолёт в качестве прикрытия от огня сирийских средств ПВО.