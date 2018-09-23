Аналитик заявил о заинтересованности Израиля в сохранении отношений с Россией

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Российская и израильская стороны должны прилагать больше усилий для предотвращения в будущем инцидентов, подобных крушению Ил-20, при этом Израиль сильно заинтересован в сохранении отношений с Россией, заявил британский аналитик, специалист по России Мартин Макколи.

«Отношения России с Израилем очень важны для обеих сторон... Поэтому очень важно, чтобы эти две страны координировали свои действия. А в этот раз, судя по всему, израильские самолёты зашли со стороны Средиземного моря в воздушное пространство над Латакией, предупредив россиян лишь за минуту до атаки», — сказал он в беседе с RT.

Макколи добавил, что, возможно, «израильтяне решили нанести удар по иранским целям на территории Сирии в самый последний момент».

«Очень важно заранее сообщать координаты, куда именно направляются истребители. Израиль должен предоставить российской стороне достаточно времени. Об этом и говорят россияне — да, надо координировать усилия, но нужно предупреждать заблаговременно. Минута — это очень мало», — рассказал эксперт.

Он отметил, что отношения между двумя странами «очень важны» и теперь Израиль будет делать «всё возможное, чтобы не допустить повторения трагического инцидента».

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