Помпео посоветовал несогласным с Трампом чиновникам уйти в отставку
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Об этом сообщает Fox News.
«Я был довольно прямолинеен с самого начала моей работы в этой администрации: если ты не можешь быть в команде, если ты не поддерживаешь эту миссию, то тогда, наверное, тебе стоит заняться чем-то другим», — сказал он.
По его словам, в настоящий момент Трампу необходимо, чтобы все американские ведомства работали вместе.
«И я надеюсь, что все в каждом агентстве — Минюсте, ФБР, Государственном департаменте — участвуют в этой работе», — добавил Помпео.
5 сентября The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, который рассказал о саботаже чиновниками решений Трампа в связи с тем, что они не разделяют его взглядов.