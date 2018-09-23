Помпео посоветовал несогласным с Трампом чиновникам уйти в отставку

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что несогласным с политикой президента США Дональда Трампа чиновникам стоит уйти в отставку.

Об этом сообщает Fox News.

«Я был довольно прямолинеен с самого начала моей работы в этой администрации: если ты не можешь быть в команде, если ты не поддерживаешь эту миссию, то тогда, наверное, тебе стоит заняться чем-то другим», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент Трампу необходимо, чтобы все американские ведомства работали вместе.

«И я надеюсь, что все в каждом агентстве — Минюсте, ФБР, Государственном департаменте — участвуют в этой работе», — добавил Помпео.

5 сентября The New York Times опубликовала статью неназванного источника из администрации США, который рассказал о саботаже чиновниками решений Трампа в связи с тем, что они не разделяют его взглядов.