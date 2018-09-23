В Швейцарии проведут референдум по вопросам продовольствия

В Швейцарии собираются провести референдум по вопросам ужесточения контроля качества продовольствия и поддержки отечественного производителя.

Как сообщает BBC, поводом для народного голосования стала петиция, набравшая более 100 тыс. подписей.

По данным телекомпании, на референдуме поднимут вопрос об ужесточении правил маркировки еды для подтверждения её качества и происхождения, а также выскажутся по поводу поддержки отечественного производителя продуктов.

Уточняется, что ситуация с качеством еды стала актуальной в связи со скандалом, связанным с нерегламентированным использованием конины для приготовления лазаньи.

Тема же «продовольственного суверенитета» стала более обсуждаемой в последнее время из-за убытков швейцарских фермеров. Ожидается, что по итогам голосования власти страны могут повысить пошлины на импорт продовольствия.

Ранее в швейцарском кантоне Вале состоялся референдум по вопросу проведения в Сьоне зимних Олимпийских игр 2026 года. По итогам голосования было принято решение отозвать заявку на проведение спортивных состязаний в регионе.