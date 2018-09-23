США выразили поддержку народу Ирана в связи с терактом на параде

Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Хезер Науэрт выразила поддержку иранскому народу в борьбе с радикальным исламским терроризмом от лица американского народа. Об этом передаёт РИА Новости.

«Мы в курсе сообщений о нападении вооружённых людей на иранском военном параде в Ахвазе. Мы солидарны с иранским народом в борьбе с радикальным исламским терроризмом и выражаем ему сочувствие в такое ужасное время», — отметила Науэрт.

Она подчеркнула, что «США осуждают все акты терроризма и потерю невинных жизней».

Ранее в городе Ахваз иранской провинции Хузестан четверо боевиков открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов.

По последним данным, погибли не менее 24, а пострадали более 50 человек.

Тегеран возложил ответственность за преступление на «региональных спонсоров терроризма» и США.

Президент России Владимир Путин направил главе Ирана Хасану Рухани телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей.