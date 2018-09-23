США выразили поддержку народу Ирана в связи с терактом на параде
«Мы в курсе сообщений о нападении вооружённых людей на иранском военном параде в Ахвазе. Мы солидарны с иранским народом в борьбе с радикальным исламским терроризмом и выражаем ему сочувствие в такое ужасное время», — отметила Науэрт.
Она подчеркнула, что «США осуждают все акты терроризма и потерю невинных жизней».
Ранее в городе Ахваз иранской провинции Хузестан четверо боевиков открыли огонь во время военного парада, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов.
По последним данным, погибли не менее 24, а пострадали более 50 человек.
Тегеран возложил ответственность за преступление на «региональных спонсоров терроризма» и США.
Президент России Владимир Путин направил главе Ирана Хасану Рухани телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей.