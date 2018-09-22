Трамп: ООН имеет невероятный потенциал, но не может его реализовать

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о невероятном потенциале Организации Объединённых Наций, который она не может реализовать.

Об этом американский лидер сказал в видеоролике, опубликованном в Twitter.

«На следующей неделе я посещу офис ООН в Нью-Йорке. Я всегда говорил, что организация имеет невероятный потенциал, но не может его реализовать», — отметил президент.

Ранее Трамп заявил, что будет председательствовать на заседании СБ ООН по Ирану 26 сентября.

Также замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия, Китай, Иран и ряд европейских стран — участниц СВПД продолжат работу по выстраиванию «обороны от американских экстерриториальных санкций».

Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия ЕС в ситуации с санкциями против Ирана.