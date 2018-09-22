Трамп: ООН имеет невероятный потенциал, но не может его реализовать
- Reuters
Об этом американский лидер сказал в видеоролике, опубликованном в Twitter.
22 сентября 2018 г.
«На следующей неделе я посещу офис ООН в Нью-Йорке. Я всегда говорил, что организация имеет невероятный потенциал, но не может его реализовать», — отметил президент.
Ранее Трамп заявил, что будет председательствовать на заседании СБ ООН по Ирану 26 сентября.
Также замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия, Китай, Иран и ряд европейских стран — участниц СВПД продолжат работу по выстраиванию «обороны от американских экстерриториальных санкций».
Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия ЕС в ситуации с санкциями против Ирана.