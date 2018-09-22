На заседании СБ ООН под председательством Трампа может быть поднята тема Скрипалей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил возможность обсуждения дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на заседании Совбеза ООН под председательством президента США Дональда Трампа.

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По словам Небензи, в последнее время американская сторона изменила угол подачи данной темы, преподнося её с точки зрения вопроса нераспространения оружия массового уничтожения.

«Очевидно, что под такой «шапкой» возможно обсуждение самого широкого круга вопросов, в частности и обозначенных вами», — ответил он на вопрос журналиста, будет ли в ходе встречи обсуждаться инцидент в Солсбери.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг отравления в Солсбери напоминает ей историю о лох-несском чудовище.

21 сентября Трамп заявил, что будет председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН по Ирану на следующей неделе.