На заседании СБ ООН под председательством Трампа может быть поднята тема Скрипалей

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя допустил возможность обсуждения дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на заседании Совбеза ООН под председательством президента США Дональда Трампа.
На заседании СБ ООН под председательством Трампа может быть поднята тема Скрипалей
  • Reuters

Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По словам Небензи, в последнее время американская сторона изменила угол подачи данной темы, преподнося её с точки зрения вопроса нераспространения оружия массового уничтожения.

«Очевидно, что под такой «шапкой» возможно обсуждение самого широкого круга вопросов, в частности и обозначенных вами», — ответил он на вопрос журналиста, будет ли в ходе встречи обсуждаться инцидент в Солсбери.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг отравления в Солсбери напоминает ей историю о лох-несском чудовище.

21 сентября Трамп заявил, что будет председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН по Ирану на следующей неделе.

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