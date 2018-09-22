МИД Франции выразил соболезнования Ирану в связи с терактом в Ахвазе

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Министерство иностранных дел Франции выразило соболезнования Ирану в связи с терактом в городе Ахваз во время военного парада.
МИД Франции выразил соболезнования Ирану в связи с терактом в Ахвазе
  • AFP
  • © Alireza MOHAMMADI / ISNA

«Франция самым решительным образом осуждает теракт, который произошёл сегодня в Ахвазе, в результате которого, по предварительным данным, 29 человек погибли и множество десятков человек, в том числе много гражданских лиц, получили ранения», — цитирует текст РИА Новости.

При этом в ведомстве выразили9 соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате теракта.

Ранее сообщалось, что несколько человек открыли огонь во время военного парада в Ахвазе, приуроченного к годовщине начала Ирано-иракской войны 1980—1988 годов. 

В результате ЧП, по некоторым данным, погибли 28 человек, ещё 60 получили ранения.

При этом отмечалось, что на месте теракта были ликвидированы трое нападавших, остальные скончались в больнице.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рассказал о странах, которые, как предполагается, могут быть причастны к организации теракта.

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