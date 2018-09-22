Эксперт прокомментировал вхождение кораблей Украины в экономическую зону России

Вхождение двух кораблей ВМС Украины в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма является провокацией для проверки того, какие ответные действия могут последовать с российской стороны, рассказал RT политолог Владимир Джаралла.

«В этой ситуации украинская провокация — а это именно провокация — это, во-первых, попытка проверить, готова ли Россия отреагировать. Второе — как она отреагирует. И третье — продемонстрировать ещё раз, что украинские ВМС что-то из себя представляют», — считает эксперт.

По его словам, действия украинских моряков были скоординированы с НАТО.

«Так как планирование военных операций — а уж тем более Военно-морского флота — находится под полным контролем советников из НАТО, а фактически — под их управлением», — отметил он.

Важным моментом, подчёркивает Джаралла, является тот факт, что корабли не являются боевыми по сути.

«И сейчас они следят и собирают информацию, действительно ли пограничники и ВС России в субботу вечером находятся на посту и следят за происходящим. Теперь они выяснили, что следят. Проверяют, как реагируют, насколько быстро, что происходит», — добавил политолог.

Ранее в ФСБ сообщили, что два военных корабля Украины вошли в экономическую зону России около Крыма.