Помпео рассказал о сроках действия санкций США против КНДР

Глава Государственного департамента Майк Помпео заявил, что санкции США в отношении КНДР будут действовать до «полной и поддающейся проверке денуклеаризации» Корейского полуострова.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

«Мы намерены сохранять экономические санкции до тех пор, пока Северная Корея не добьётся полной и поддающейся проверке денуклеаризации», — отметил он.

Ранее Помпео заявил, что денуклеаризация КНДР займёт значительное время.

Эксперт по ракетно-ядерному нераспространению Владимир Хрусталёв в беседе с НСН прокомментировал итоги переговоров президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в том числе декларацию о денуклеаризации.