Помпео рассказал о сроках действия санкций США против КНДР
- Reuters
Об этом он рассказал в интервью BBC.
«Мы намерены сохранять экономические санкции до тех пор, пока Северная Корея не добьётся полной и поддающейся проверке денуклеаризации», — отметил он.
Ранее Помпео заявил, что денуклеаризация КНДР займёт значительное время.
Эксперт по ракетно-ядерному нераспространению Владимир Хрусталёв в беседе с НСН прокомментировал итоги переговоров президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в том числе декларацию о денуклеаризации.