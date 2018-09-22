Помпео рассказал о сроках действия санкций США против КНДР

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Глава Государственного департамента Майк Помпео заявил, что санкции США в отношении КНДР будут действовать до «полной и поддающейся проверке денуклеаризации» Корейского полуострова.
Помпео рассказал о сроках действия санкций США против КНДР
  • Reuters

Об этом он рассказал в интервью BBC.

«Мы намерены сохранять экономические санкции до тех пор, пока Северная Корея не добьётся полной и поддающейся проверке денуклеаризации», — отметил он.

Ранее Помпео заявил, что денуклеаризация КНДР займёт значительное время.

Эксперт по ракетно-ядерному нераспространению Владимир Хрусталёв в беседе с НСН прокомментировал итоги переговоров президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в том числе декларацию о денуклеаризации.

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