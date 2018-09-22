Замгенсека ООН назвал ситуацию в Йемене близкой к гуманитарной катастрофе

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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайной помощи Марк Лоукок назвал ситуацию в Йемене близкой к гуманитарной катастрофе, передают РИА Новости.

«Отмечается экономическое ухудшение, вызванное обесцениванием йеменского риала примерно на 30% за последний месяц, и так как почти вся еда, потребляемая в Йемене, импортируется, это снижение стоимости валюты напрямую влияет на увеличение цен на продовольствие для примерно 10 миллионов йеменцев», — пояснил Лоукок на Совете безопасности всемирной организации.

Он отметил, что число жителей не имеющих возможности регулярно питаться в скором времени может возрасти до 11,5 млн человек.

Замгенсека сообщил, что представители ООН уже видят «очаги, где обстановку можно назвать голодом, в том числе случаи, когда люди едят листья, потому что другой еды у них нет».

Ранее СМИ сообщали, что в результате авиаудара ВВС аравийской коалиции по объектам, расположенным в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, погибли четыре человека.

Кроме этого,ранее Испания отменила сделку по продаже Саудовской Аравии боеприпасов, предположив, что последние могут применить оружие для бомбардировки Йемена.

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