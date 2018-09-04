СМИ: Испания отменила сделку с Саудовской Аравией по поставке оружия

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Министерство обороны Испании инициировало отмену продажи Саудовской Аравии 400 боеприпасов с системой лазерного наведения. По мнению представителей власти, это оружие может быть использовано для бомбардировки Йемена. Об этом сообщает радиостанция «Кадена СЕР».
СМИ: Испания отменила сделку с Саудовской Аравией по поставке оружия
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В сообщении подчёркивается, что Мадрид обязуется вернуть €9,2 млн Эр-Рияду. 

В середине августа агентство Europa Press сообщало, что правительство Испании намерено пересмотреть условия продажи продукции военного назначения странам коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Это связано с авиаударом в Йемене 9 августа. В результате авиаудара был уничтожен автобус, в котором находились 50 человек, включая 29 детей.

19 августа сообщалось, что система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракету, выпущенную со стороны Йемена.

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