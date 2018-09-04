СМИ: Испания отменила сделку с Саудовской Аравией по поставке оружия
- ©imagebroker/Ernst Wrba
- globallookpress.com
В сообщении подчёркивается, что Мадрид обязуется вернуть €9,2 млн Эр-Рияду.
В середине августа агентство Europa Press сообщало, что правительство Испании намерено пересмотреть условия продажи продукции военного назначения странам коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Это связано с авиаударом в Йемене 9 августа. В результате авиаудара был уничтожен автобус, в котором находились 50 человек, включая 29 детей.
19 августа сообщалось, что система противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватила баллистическую ракету, выпущенную со стороны Йемена.