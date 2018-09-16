СМИ: В результате авиаудара по Йемену погибли четыре человека

В результате авиаудара ВВС аравийской коалиции по объектам, расположенным в провинции Эль-Ходейда на западе Йемена, погибли четыре человека, сообщает Al Mayadeen.

По данным телеканала, в ходе атаки также пострадало здание в районе Эль-Марауа.

В августе сообщалось, что в результате удара по автобусу в йеменской провинции Саада погибли 29 детей в возрасте до 15 лет, ещё 30 пострадали.

Подробнее — в материале RT.