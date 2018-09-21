СМИ опубликовали видео постановочной химатаки в Идлибе

Короткая ссылка
Сирийское агентство SANA опубликовало видео, на котором запечатлена инсценировка химической атаки в сирийской провинции Идлиб.

На видео показаны несколько лежащих на земле человек, якобы пострадавших в результате химатаки, в том числе дети и женщины.

Также на опубликованных кадрах члены организации «Белые каски» поливают «пострадавших» водой и несут на носилках к автомобилю.

Как отмечает агентство, это постановочное видео было снято для того, чтобы обвинить сирийскую армию в химатаке в Идлибе.

Видео было удалено через несколько минут после публикации.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики отсняли кадры постановочной химатаки в Идлибе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить