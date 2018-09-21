СМИ опубликовали видео постановочной химатаки в Идлибе

Сирийское агентство SANA опубликовало видео, на котором запечатлена инсценировка химической атаки в сирийской провинции Идлиб.

На видео показаны несколько лежащих на земле человек, якобы пострадавших в результате химатаки, в том числе дети и женщины.

Также на опубликованных кадрах члены организации «Белые каски» поливают «пострадавших» водой и несут на носилках к автомобилю.

Как отмечает агентство, это постановочное видео было снято для того, чтобы обвинить сирийскую армию в химатаке в Идлибе.

Видео было удалено через несколько минут после публикации.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики отсняли кадры постановочной химатаки в Идлибе.