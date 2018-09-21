СМИ опубликовали видео постановочной химатаки в Идлибе
На видео показаны несколько лежащих на земле человек, якобы пострадавших в результате химатаки, в том числе дети и женщины.
Также на опубликованных кадрах члены организации «Белые каски» поливают «пострадавших» водой и несут на носилках к автомобилю.
Как отмечает агентство, это постановочное видео было снято для того, чтобы обвинить сирийскую армию в химатаке в Идлибе.
Видео было удалено через несколько минут после публикации.
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики отсняли кадры постановочной химатаки в Идлибе.