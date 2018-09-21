Эксперт оценил подготовку Киевом санкций против химических компаний из-за работы в Крыму

Председатель общероссийского общественного движения «Реформы — Новый курс» политолог Сергей Журавский в беседе с радио Sputnik прокомментировал подготовку Киевом санкций против химических компаний из-за работы в Крыму.

«Украина копирует действия своего главного союзника — США, ведь именно там начался санкционный процесс в отношении России из-за Украины. Поэтому говорить о какой-то продуманности этих санкций со стороны Киева сложно», — заявил эксперт.

По его словам, пока у президента Украины Петра Порошенко идёт избирательная кампания, может быть ещё много «удивительных» действий со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что проект санкций будет передан на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Также «Крыминформ» сообщало, что глава Крыма Сергей Аксёнов обратился с иском в украинский суд и потребовал отменить санкции, введённые против него Советом национальной безопасности и обороны Украины.