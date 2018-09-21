Эксперт оценил подготовку Киевом санкций против химических компаний из-за работы в Крыму

Короткая ссылка
Председатель общероссийского общественного движения «Реформы — Новый курс» политолог Сергей Журавский в беседе с радио Sputnik прокомментировал подготовку Киевом санкций против химических компаний из-за работы в Крыму.
Эксперт оценил подготовку Киевом санкций против химических компаний из-за работы в Крыму
  • РИА Новости

«Украина копирует действия своего главного союзника — США, ведь именно там начался санкционный процесс в отношении России из-за Украины. Поэтому говорить о какой-то продуманности этих санкций со стороны Киева сложно», — заявил эксперт.

По его словам, пока у президента Украины Петра Порошенко идёт избирательная кампания, может быть ещё много «удивительных» действий со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что проект санкций будет передан на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны Украины.

Также «Крыминформ» сообщало, что глава Крыма Сергей Аксёнов обратился с иском в украинский суд и потребовал отменить санкции, введённые против него Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить