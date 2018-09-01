Глава Крыма направил иск в украинский суд с требованием отменить введённые против него санкции

Глава Крыма Сергей Аксёнов обратился с иском в украинский суд и потребовал отменить санкции, введённые против него Советом национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

РИА Новости

Истцами также выступают «третьи лица» — президент Украины Пётр Порошенко, кабинет министров Украины, СБУ и Национальный банк Украины. В настоящее время суд рассматривает вопрос об открытии производства по данному делу. Ранее Аксёнов назвал санкции ЕС против Крыма признаком лицемерия. Также член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН оценил санкции США против России.