Глава Крыма направил иск в украинский суд с требованием отменить введённые против него санкции
- РИА Новости
Истцами также выступают «третьи лица» — президент Украины Пётр Порошенко, кабинет министров Украины, СБУ и Национальный банк Украины.
В настоящее время суд рассматривает вопрос об открытии производства по данному делу.
Ранее Аксёнов назвал санкции ЕС против Крыма признаком лицемерия.
Также член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН оценил санкции США против России.