Россия планирует организовать в Сирии производство стройматериалов

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о планах страны организовать в Сирии производство стройматериалов для использования на местном рынке, сообщает РИА Новости.
Россия планирует организовать в Сирии производство стройматериалов
  • РИА Новости

«Мы достаточно давно взаимодействуем с Сирией по поставке туда дорожно-строительной техники. То, что пойдёт в первую очередь в ближайшее время на восстановление, — строительный материал. Организация там производства, чтобы, как принято говорить, воздух не возить — производства строительной продукции, производства стройматериалов для использования на местном рынке», — заявил Мантуров.

Ранее глава сирийского внешнеполитического ведомства Валид Муаллем в интервью RT рассказал о ресурсах, благодаря которым Сирия занимается восстановлением разрушенной в ходе вооружённого конфликта инфраструктуры.

Также руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков рассказал, что основным партнёром в восстановлении сирийской экономики выступает Россия, но к ней подключаются и другие страны.

Между тем ФАН сообщало, что студенты факультета живописи Университета Алеппо в Сирии подготовили интерактивный проект для возрождения города.

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