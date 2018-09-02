Министр иностранных дел Сирии рассказал о процессе восстановления страны

Глава сирийского внешнеполитического ведомства Валид Муаллем в интервью RT рассказал о процессе восстановления страны.

Муаллем рассказал о ресурсах, благодаря которым Сирия самостоятельно занимается восстановлением разрушенной в ходе вооружённого конфликта инфраструктуры.

«У нас есть нефть на суше и на море. Нефть на побережье Латакии и Банияса. Эти месторождения намного богаче, чем в других районах Средиземного моря», — уточнил дипломат.

При этом министр подчеркнул, что для продолжения восстановительных работ Сирии также необходима иностранная помощь.

«Требуется использовать зарубежный опыт и внешнее финансирование. Всё это есть у дружественных стран, например у России, Ирана, Индии, Малайзии, Китая, Бразилии. Все эти страны имеют возможности», — заключил он, выразив уверенность в том, что страны Персидского залива не намерены оказывать Сирии содействие в данной сфере.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков рассказал о ходе восстановления страны.

По его словам, основным партнёром в восстановлении сирийской экономики выступает Россия, но к ней подключаются и другие страны.