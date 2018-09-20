Небензя: Россия готова организовать встречу лидеров Палестины и Израиля
Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
«Остаётся актуальной наша инициатива по организации в Москве личной встречи палестинского и израильского лидеров», — приводит его слова РИА Новости.
Небензя отметил необходимость «переломить существующие тенденции», которые «связаны с односторонними решениями».
«Речь идёт о прекращении поселенческой активности Израиля на оккупированных территориях, провокационной риторики и насилия с обеих сторон», — заявил он.
Ранее в Палестине назвали условия для встречи Аббаса с президентом США Дональдом Трампом.