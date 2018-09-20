Небензя: Россия готова организовать встречу лидеров Палестины и Израиля

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова организовать встречу лидера Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве. 

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Остаётся актуальной наша инициатива по организации в Москве личной встречи палестинского и израильского лидеров», — приводит его слова РИА Новости. 

Небензя отметил необходимость «переломить существующие тенденции», которые «связаны с односторонними решениями». 

«Речь идёт о прекращении поселенческой активности Израиля на оккупированных территориях, провокационной риторики и насилия с обеих сторон», — заявил он. 

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