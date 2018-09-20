В США рассказали о 30 млн больных диабетом американцах

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США заявили, что около 30 млн американцев больны диабетом.

Об этом сообщает CBS.

В ведомстве отмечают, что у 14% взрослых граждан США есть диабет, при этом 10% от всего числа больных знают о своём заболевании, а 4% — нет.

«Диабет остаётся хронической проблемой в области здоровья в стране, затрагивая около 30 млн человек», — заявил Марк Эберхардт, ведущий специалист Национального центра статистики здравоохранения, который является частью ЦКЗ.

По словам Эберхардта, на рост числа больных диабетом влияет несколько факторов, одним из которых является старение населения страны, так как диабет чаще поражает пожилых людей.

В марте в Министерстве здравоохранения России заявили, что в период с 2011 по 2016 год число российских граждан, которые болеют сахарным диабетом, увеличилось на 25%.