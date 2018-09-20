США научат сербов разбираться в медиапространстве

Правительственное агентство США по международному развитию (USAID) в конце 2018 года планирует запустить в Сербии новый проект по работе со СМИ, в рамках которого научить сербов разбираться в медиапространстве. RT ознакомился с документом.

«Данная программа поддержки инициатив и партнёрств в области СМИ (MIPS) направлена на развитие у граждан Сербии навыков ориентации в сложном и многообразном медиапространстве, чтобы они могли эффективно участвовать в экономической, общественной и политической жизни современного общества», — говорится в документе.

Как отмечается, Вашингтон намерен обеспечить сербов «достоверной информацией», которая сейчас важнее для «развития стабильных и демократических обществ», чем когда-либо раньше.

В рамках данной инициативы USAID будет поддерживать организации гражданского общества для «повышения непредвзятости информации» в СМИ, а также следить за соблюдением профессиональных стандартов журналистики.

Подробнее — в материале RT.