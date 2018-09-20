ВОЗ назвала самую опасную инфекцию в мире

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что несмотря на то, что в прошлом году меньше людей заболели и умерли от туберкулёза, страны до сих пор делают недостаточно, чтобы положить конец этому заболеванию к 2030 году.

По данным ведомства, в 2017 году от туберкулеза умерли 1,6 млн человек.

«Мы никогда не видели такого высокого политического интереса и понимания того, что нужно сделать миру, чтобы положить конец туберкулезу», — заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

Отмечается, что выпущенный ВОЗ отчёт о туберкулёзе призывает политических лидеров, которые соберутся на первом в истории совещании высокого уровня Организации Объединенных Наций по борьбе с туберкулёзом, принять решительные меры, опираясь на недавние шаги лидеров Индии, России, Руанды и Южной Африки.

В ведомстве добавили, что в совещании должны принять участие около 50 глав государств и правительств.

Ранее «Известия» сообщили о рекордном снижении смертности от туберкулёза в России.