ВОЗ назвала самую опасную инфекцию в мире
По данным ведомства, в 2017 году от туберкулеза умерли 1,6 млн человек.
«Мы никогда не видели такого высокого политического интереса и понимания того, что нужно сделать миру, чтобы положить конец туберкулезу», — заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.
Отмечается, что выпущенный ВОЗ отчёт о туберкулёзе призывает политических лидеров, которые соберутся на первом в истории совещании высокого уровня Организации Объединенных Наций по борьбе с туберкулёзом, принять решительные меры, опираясь на недавние шаги лидеров Индии, России, Руанды и Южной Африки.
В ведомстве добавили, что в совещании должны принять участие около 50 глав государств и правительств.
Ранее «Известия» сообщили о рекордном снижении смертности от туберкулёза в России.