В Минздраве Украины рассказали об эпидемии туберкулёза в стране

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что в стране эпидемия туберкулёза.
В Минздраве Украины рассказали об эпидемии туберкулёза в стране
  • РИА Новости

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Эпидемия туберкулёза на Украине является серьёзной проблемой для системы здравоохранения страны. Сейчас Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулёзом (из расчёта количества больных на 100 тыс. человек)», — указала она.

При этом она уточнила, что почти каждый четвёртый случай туберкулёза на Украине — это мультирезистентный туберкулёз, то есть не поддающийся лечению очень эффективными противотуберкулёзными препаратами.

«По количеству больных с такой формой туберкулёза мы являемся одним из мировых лидеров», — отметила она.

Ранее газета «Известия» писала, что в России в 2017 году уровень смертности от туберкулёза снизился на 17,3% по сравнению с 2016-м. Это является рекордным показателем за всё постсоветское время. 

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