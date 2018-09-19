МИД России приветствует результаты межкорейского саммита

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МИД России приветствует договорённости между лидерами КНДР Ким Чен Ыном и Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которые были достигнуты в ходе межкорейского саммита в Пхеньяне.
МИД России приветствует результаты межкорейского саммита
  • © Pyeongyang Press Corps
  • globallookpress.com

«Приветствуем договорённости, достигнутые в ходе переговоров лидеров Севера и Юга Кореи в Пхеньяне 18—20 сентября», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия неизменно выступает за налаживание и продвижение межкорейского диалога.

«Рассчитываем, что все заинтересованные государства будут прилагать усилия, направленные на скорейшее комплексное решение ядерной и других проблем Корейского полуострова политико-дипломатическими средствами», — отмечается в сообщении. 

Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи по итогам переговоров в Пхеньяне достигли соглашения о мерах по денуклеаризации, устранению угрозы войны и установлению доверия. 

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