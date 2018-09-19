Эксперт оценил визит лидера Южной Кореи в КНДР

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Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил визит лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР.
Эксперт оценил визит лидера Южной Кореи в КНДР
  • Reuters

«Сейчас две Кореи возвращаются к тому статус-кво, на котором они находились до того, как начался последний кризис на Корейском полуострове. Реально ли всё это? В принципе, да, но нельзя игнорировать и то обстоятельство, что, несмотря на радужный приём Мун Чжэ Ина, между данными странами сохраняется недоверие», — заявил он.

Как отметил эксперт, пока сохраняется чёткое разделение ролей, где Сеул выступает «добрым следователем, а Вашингтон — злым, выступающим за полное прекращение северокорейской ядерной программы.

«США на прошлой неделе заявили, что дальнейшие переговоры с КНДР невозможны до тех пор, пока Пхеньян полностью не откажется от своей ядерной программы», — напомнил Маслов.

Он считает, что текущая встреча крайне важна для северокорейского лидера Ким Чен Ына, который хочет показать, что все его предыдущие шаги привели к конкретному и далеко идущему результату.

Ранее в Кремле прокомментировали результаты межкорейского саммита.

Также сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в беседе с НСН оценил встречу лидеров КНДР и Южной Кореи.

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