В Кремле прокомментировали результаты межкорейского саммита

В Кремле приветствуют последние договорённости КНДР и Южной Кореи по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это хорошие, добрые новости. Безусловно, мы поддерживаем такие действенные, эффективные шаги на пути урегулирования корейской проблемы», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи по итогам переговоров в Пхеньяне достигли соглашения о мерах по денуклеаризации, устранению угрозы войны и установлению доверия.

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин также обязались вывести вооружённые силы из демилитаризованной зоны, создать буферные зоны на границе и в прибрежных водах, где будет запрещено проведение военных и военно-морских учений.





