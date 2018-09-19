В Кремле прокомментировали результаты межкорейского саммита

Короткая ссылка
В Кремле приветствуют последние договорённости КНДР и Южной Кореи по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали результаты межкорейского саммита
  • Reuters

«Это хорошие, добрые новости. Безусловно, мы поддерживаем такие действенные, эффективные шаги на пути урегулирования корейской проблемы», — отметил Песков.

Ранее стало известно, что представители КНДР и Южной Кореи по итогам переговоров в Пхеньяне достигли соглашения о мерах по денуклеаризации, устранению угрозы войны и установлению доверия. 

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин также обязались вывести вооружённые силы из демилитаризованной зоны, создать буферные зоны на границе и в прибрежных водах, где будет запрещено проведение военных и военно-морских учений. 



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить