Политолог рассказал о последствиях возможного размещения базы США в Польше

Польский политолог Якуб Корейба в беседе с RT прокомментировал заявление замминистра обороны Польши Томаша Шатковского о том, что в случае размещения американской базы на польской территории страна больше «не будет рассматриваться как буферное государство, что скажется на реальном чувстве безопасности».

«Нынешнее правительство Польши исходит из того, что страна сама по себе не обороноспособная и не может позволить себе военные затраты на том уровне, который бы дал возможность нейтрализовать любого потенциального противника. А США могут гарантировать ей безопасность. Но размещение этой базы на территории Польши теоретически может, наоборот, поставить страну под удар», — сказал Корейба.

По его словам, идея создания военной базы США в стране присутствовала уже давно.

«Идея привлечь постоянное военное присутствие армии Соединённых Штатов на территорию Польши не новая. Нынешний президент и правительство шли к выборам с постулатом о том, что европейская безопасность является фикцией, а натовские обещания непрочные и обусловлены бюрократией. Польша нуждается в прямых непосредственных гарантиях со стороны США. Уже весной этого года президент и Министерство обороны говорили о том, что будут стараться привлечь американскую базу. Что и происходило во время недавнего визита президента в Вашингтон и его встречи с Дональдом Трампом», — считает эксперт.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением назвать военную базу, которую Соединённые Штаты могут создать на территории страны, в честь американского лидера Дональда Трампа.