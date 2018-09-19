Политолог рассказал о последствиях возможного размещения базы США в Польше
- @usarmy
«Нынешнее правительство Польши исходит из того, что страна сама по себе не обороноспособная и не может позволить себе военные затраты на том уровне, который бы дал возможность нейтрализовать любого потенциального противника. А США могут гарантировать ей безопасность. Но размещение этой базы на территории Польши теоретически может, наоборот, поставить страну под удар», — сказал Корейба.
По его словам, идея создания военной базы США в стране присутствовала уже давно.
«Идея привлечь постоянное военное присутствие армии Соединённых Штатов на территорию Польши не новая. Нынешний президент и правительство шли к выборам с постулатом о том, что европейская безопасность является фикцией, а натовские обещания непрочные и обусловлены бюрократией. Польша нуждается в прямых непосредственных гарантиях со стороны США. Уже весной этого года президент и Министерство обороны говорили о том, что будут стараться привлечь американскую базу. Что и происходило во время недавнего визита президента в Вашингтон и его встречи с Дональдом Трампом», — считает эксперт.
Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением назвать военную базу, которую Соединённые Штаты могут создать на территории страны, в честь американского лидера Дональда Трампа.