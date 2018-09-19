Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Сирии.

«Президент России информировал о российско-турецких договорённостях по стабилизации в зоне деэскалации Идлиб, достигнутых на переговорах с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 17 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Ранее Путин заявил, что Россия и Турция достигли договорённостей о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба.

Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил, что ООН приветствует данное соглашение.