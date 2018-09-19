Глава МИД Турции обсудил с Могерини договорённости по Идлибу 

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Турции провели телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены российско-турецкие договорённости по сирийской провинции Идлиб.

Об этом информирует Европейская внешнеполитическая служба.

«Министр Чавушоглу проинформировал высокого представителя о соглашении, достигнутом вчера президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом и президентом России (Владимиром) Путиным по Идлибу», — говорится в сообщении.

В свою очередь Могерини заявила о важности реализации этого соглашения. Также она отметила необходимость избежания военного настуления в Идлибе.

Ранее спецпосланник Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН приветствует соглашение России и Турции о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

17 сентября Путин и Эрдоган провели встречу в Сочи, в ходе которой договорились о создании демилитаризованной зоны в районе Идлиба.