В Австралии задержали подкладывавшего иглы в клубнику

Полиция Австралии задержала несовершеннолетнего, который «в шутку» подкладывал иглы в клубнику, передаёт Sky News со ссылкой на полицию.

Сообщается, что расследование продолжается и правоохранительные органы разыскивают других подозреваемых.

Как передаёт телеканал ABC, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил увеличить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты, до 15 лет лишения свободы.

Ранее австралийская полиция инициировала расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике. За помощь в поиске преступников пообещали 100 тыс. австралийских долларов (70 тыс. долларов США).