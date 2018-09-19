В Австралии задержали подкладывавшего иглы в клубнику

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Полиция Австралии задержала несовершеннолетнего, который «в шутку» подкладывал иглы в клубнику, передаёт Sky News со ссылкой на полицию.
В Австралии задержали подкладывавшего иглы в клубнику
  • © Victor Lisitsyn
  • globallookpress.com

Сообщается, что расследование продолжается и правоохранительные органы разыскивают других подозреваемых.

Как передаёт телеканал ABC, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил увеличить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты, до 15 лет лишения свободы.

Ранее австралийская полиция инициировала расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике. За помощь в поиске преступников пообещали 100 тыс. австралийских долларов (70 тыс. долларов США).

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