В Австралии задержали подкладывавшего иглы в клубнику
- © Victor Lisitsyn
- globallookpress.com
Сообщается, что расследование продолжается и правоохранительные органы разыскивают других подозреваемых.
Как передаёт телеканал ABC, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил увеличить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты, до 15 лет лишения свободы.
Ранее австралийская полиция инициировала расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике. За помощь в поиске преступников пообещали 100 тыс. австралийских долларов (70 тыс. долларов США).