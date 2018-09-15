В Австралии ищут злоумышленника, подкладывающего иглы в клубнику
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- globallookpress.com
Как передаёт телеканал ABC, иглы и булавки были обнаружены в клубнике как минимум шести австралийских производителей.
Премьер-министр штата Анастасия Палащук призвала население сплотиться, чтобы найти ответственного за этот «бездушный поступок».
«Это ставит под угрозу жизни семей, а также подвергает риску производство клубники», — сказала она.
По её словам, преступникам грозит не менее десяти лет тюремного заключения.
Отмечается, что потребителям рекомендовали разрезать ягоды перед употреблением.