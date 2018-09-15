В Австралии ищут злоумышленника, подкладывающего иглы в клубнику

Короткая ссылка
Власти австралийского штата Квинсленд пообещали вознаграждение в размере 100 тыс. австралийских долларов (более 71 тыс. долларов США) за информацию о том, кто подкладывает швейные иглы в свежую клубнику, доставленную в супермаркеты.
В Австралии ищут злоумышленника, подкладывающего иглы в клубнику
  • © Bernhard Kreutzer
  • globallookpress.com

Как передаёт телеканал ABC, иглы и булавки были обнаружены в клубнике как минимум шести австралийских производителей.

Премьер-министр штата Анастасия Палащук призвала население сплотиться, чтобы найти ответственного за этот «бездушный поступок».

«Это ставит под угрозу жизни семей, а также подвергает риску производство клубники», — сказала она.

По её словам, преступникам грозит не менее десяти лет тюремного заключения.

Отмечается, что потребителям рекомендовали разрезать ягоды перед употреблением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить