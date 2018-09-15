В Австралии ищут злоумышленника, подкладывающего иглы в клубнику

Власти австралийского штата Квинсленд пообещали вознаграждение в размере 100 тыс. австралийских долларов (более 71 тыс. долларов США) за информацию о том, кто подкладывает швейные иглы в свежую клубнику, доставленную в супермаркеты.

Как передаёт телеканал ABC, иглы и булавки были обнаружены в клубнике как минимум шести австралийских производителей.

Премьер-министр штата Анастасия Палащук призвала население сплотиться, чтобы найти ответственного за этот «бездушный поступок».

«Это ставит под угрозу жизни семей, а также подвергает риску производство клубники», — сказала она.

По её словам, преступникам грозит не менее десяти лет тюремного заключения.

Отмечается, что потребителям рекомендовали разрезать ягоды перед употреблением.