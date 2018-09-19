Эксперт оценил заявление Минобороны Польши о военной базе США в стране

Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в беседе с RT прокомментировал заявление замминистра обороны Польши Томаша Шатковского о том, что в случае размещения американской базы на польской территории страна больше «не будет рассматриваться как буферное государство, что скажется на реальном чувстве безопасности».

По словам Клепацкого, это мнение является ошибочным.

«Им надо бы подумать над этим. Когда они выходили из Варшавского договора, хвалились, что никогда не будут размещать на своей территории войска иностранного государства. Сейчас это забыто. В случае размещения базы они как раз и станут передовой линией буферного государства. Поляки возвращают страну на худшие страницы своей истории», — заявил он.

Ранее заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский предположил, что военная база США в стране может изменить геополитический ландшафт Европы.

