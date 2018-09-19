Fox News: В Пентагоне считают Россию и Китай угрозами кибербезопасности США

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Американское оборонное ведомство в своей новой стратегии в области кибербезопасности рассматривает Россию и КНР в качестве основных киберугроз, стоящих перед Соединёнными Штатами.
Fox News: В Пентагоне считают Россию и Китай угрозами кибербезопасности США
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Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из разрабатываемого документа.

Отмечается, что Вашингтон сталкивается с «непосредственным и неприемлемым риском» в виде «злонамеренной киберактивности».

Согласно тексту документа, Соединённые Штаты «вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией».

По данным телеканала, в список стран, которые имеют намерение «навредить гражданам США и угрожать американским интересам», попали также Иран и КНДР.

В связи с якобы существующим риском, исходящим со стороны третьих стран, в ведомстве намерены предпринять соответствующие меры для обеспечения безопасности страны в сфере киберпространства.

В апреле в Государственном департаменте заявили, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются «силами нестабильности», а нарушения прав человека в этих странах представляют глобальную угрозу.

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