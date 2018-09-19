Fox News: В Пентагоне считают Россию и Китай угрозами кибербезопасности США
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Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из разрабатываемого документа.
Отмечается, что Вашингтон сталкивается с «непосредственным и неприемлемым риском» в виде «злонамеренной киберактивности».
Согласно тексту документа, Соединённые Штаты «вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией».
По данным телеканала, в список стран, которые имеют намерение «навредить гражданам США и угрожать американским интересам», попали также Иран и КНДР.
В связи с якобы существующим риском, исходящим со стороны третьих стран, в ведомстве намерены предпринять соответствующие меры для обеспечения безопасности страны в сфере киберпространства.
В апреле в Государственном департаменте заявили, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются «силами нестабильности», а нарушения прав человека в этих странах представляют глобальную угрозу.