В Венесуэле потребовали отставки Альмагро с поста генсека ОАГ

Национальное учредительное собрание Венесуэлы приняло заявление с требованием о немедленной отставке Луиса Альмагро с поста генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ).

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что требование озвучено в связи с недавним заявлением Альмагро о возможности военного вторжения в Венесуэлу.

Также в Венесуэле создадут специальную комиссию, которая займётся предоставлением общественности информации о «процессе систематической агрессии» против страны.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны планируют обратиться в ООН из-за заявления Альмагро.