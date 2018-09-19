В Венесуэле потребовали отставки Альмагро с поста генсека ОАГ

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Национальное учредительное собрание Венесуэлы приняло заявление с требованием о немедленной отставке Луиса Альмагро с поста генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ).

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что требование озвучено в связи с недавним заявлением Альмагро о возможности военного вторжения в Венесуэлу. 

Также в Венесуэле создадут специальную комиссию, которая займётся предоставлением общественности информации о «процессе систематической агрессии» против страны.

Ранее  вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны планируют обратиться в ООН из-за заявления Альмагро.

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