В Венесуэле потребовали отставки Альмагро с поста генсека ОАГ
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что требование озвучено в связи с недавним заявлением Альмагро о возможности военного вторжения в Венесуэлу.
Также в Венесуэле создадут специальную комиссию, которая займётся предоставлением общественности информации о «процессе систематической агрессии» против страны.
Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны планируют обратиться в ООН из-за заявления Альмагро.