Власти Никарагуа потребовали отставки главы ОАГ из-за заявлений о Венесуэле

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Власти Никарагуа выступили с требованием об отставке генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро из-за его слов о возможности военного вторжения в Венесуэлу.

По словам вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо, заявления Альмагро в качестве генсека ОАГ представляют «серьёзную угрозу миру и международной безопасности», а также «серьёзнейшее нарушение самых фундаментальных принципов международного права».

«Эти заявления дискредитируют его пребывание на посту генерального секретаря ОАГ, с которого он должен уйти в отставку», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Боливии осудил заявление Альмагро о военном вторжении в Венесуэлу.

Альмагро заявил, что не исключает возможности «военного вторжения» в Венесуэлу для «свержения» президента страны Николаса Мадуро. 

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